Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kam von Fahrbahn ab

GreizGreiz (ots)

Am gestrigen Dienstag (15.12.2020), gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 53-jährige Fiat Fahrerin die Bundesstraße 94 von Zoghaus in Richtung Silberloch. Dabei kam sie auf die rechte Bankette, rutschte den Hang herunter und überschlug sich. Der PKW blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Die Bundesstraße musste bis gegen 16:10 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

