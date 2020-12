Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall beim Abbiegen

GeraGera (ots)

Beerwalde: Beim Abbiegen von der Autobahn A4 nach links in Richtung Altenburg kollidierte der Fahrer (62) eines Mercedes-Transporters gestern Mittag (15.12.2020, gegen 11:30 Uhr) mit einem vorfahrtsberechtigen, auf der B7 befindlichen, Pkw Porsche (Fahrer 41). Aufgrund des Unfalles war die B7 in diesem Bereich voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Porsche musste zudem mit einem Kran geborgen und in der Folge abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

