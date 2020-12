Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Niederndorf

GeraGera (ots)

Niederndorf: Der Brand in einer Wohnung in Niederndorf rief heute Morgen (16.12.2020), gegen 05:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Aus noch ungeklärter Ursache entfachte im Wohnzimmer der betroffenen Wohnung ein Feuer, wobei mehrere Möbel dem Flammen zum Opfer fielen. Glücklicherweise wurde die 4-köpfige Familie durch einen in der Wohnung befindlichen Rauchmelder geweckt und konnte das Haus verlassen. Die zwei Erwachsenen (41, 40) und die zwei Kinder (11, 8) kamen leicht verletzt (Rauchgasintoxikation) in ein Krankenhaus. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen und den Brand zu löschen. Nach derzeitiger Erkenntnis ist die Wohnung zunächst nicht bewohnbar.

Warum es zum Brandausbruch kam, ist aktuell noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen. (KR)

