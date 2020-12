Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rasen von Sportstätte zerstört

GreizGreiz (ots)

Greiz: Zwischen Sonntag und Montag (13.12. bis 14.12.2020) befuhr ein bislang unbekannter Pkw Fahrer den Sportplatz in der Werdauer Straße und zerstörte damit die Rasenfläche. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Verursacher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 6210 an die hiesige Dienststelle zu wenden.

