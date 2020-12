Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Gartenanlage

AltenburgAltenburg (ots)

Meuselwitz: Den Diebstahl von zwei Zuchtkaninchen der Rasse "Blauer Wiener" aus seinem Garten in Meuselwitz meldete am gestrigen Tag der 83-jährige Eigentümer der Altenburger Polizei. Wie sich vor Ort herausstelle, verschafften sich die unbekannten Diebe Zugang zum Garten in der Grenzstraße (Gartenanlage), öffneten den Stall und griffen sich die beiden Tiere. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Hasendiebstahl aufgenommen und sucht nunmehr nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Verbleib der beiden Zuchtkaninchen "Blauer Wiener" geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

