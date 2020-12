Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fassade vom Jugendclub beschmiert

AltenburgAltenburg (ots)

Gößnitz: Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (12.12.2020 - 13.12.2020) machten sich Unbekannte an der Fassade des Jugendclubs am Freiheitsplatz zu schaffen. Mit Farbe beschmierten diese die Hauswand und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen. Dabei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Tel. PI Altenburger Land: 03447 / 4710 (KR)

