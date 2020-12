Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sechs Gärten aufgebrochen

GeraGera (ots)

Sechs Gärten der Kleingartenanlage "An den Gräfenwiesen" in der Auenstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 13.12.2020 zum 14.12.2020 gewaltsam auf. Dabei verursachten sie nicht nur Sachschaden an den Laubentüren, sondern stahlen zusätzlich diverse Werkzeuge (u.a. Bohrmaschine, Schleifmaschine) sowie Elektrogeräte (u.a. Radio, Fernseher). Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Dienststelle zuwenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell