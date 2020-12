Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Apotheke

GeraGera (ots)

Die Ermittlungen zum Einbruch in eine Apotheke in der Schleizer Straße in Gera hat seit gestern (14.12.2020) die KPI Gera übernommen. Wie sich vor Ort herausstellte, drangen unbekannte Täter von Sonntag (13.12.2020) zum gestrigen Montag (14.12.2020) gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und verursachten dabei Schaden an der Tür. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher weiter ein Büro sowie mehrere Schränke. Mit aufgefundenem Bargeld in vierstelliger Höhe flüchteten die Unbekannten schließlich vom Tatort. Die Kripo Gera sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

