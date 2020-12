Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versammlungsgeschehen am Montag 14.12.2020

Greiz/Zeulenroda/WeidaGreiz/Zeulenroda/Weida (ots)

Aufgrund von drei angemeldeten Versammlungen in Greiz, Weida und Zeulenroda fand am Montag, dem 14.12.2020, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr ein Polizeieinsatz statt, bei dem Beamte der Landespolizeiinspektion Gera von weiteren Thüringer Einsatzkräften unterstützt wurden. Einsatzleiter, Polizeioberrat Schramm wertete das Versammlungsgeschehen insgesamt als störungsfrei. Das Einsatzkonzept der Polizei, die Versammlungsfreiheit gem. Art 8 Grundgesetz sowie einen friedlichen und störungsfreien Verlauf zu gewähren, gingen auf. An der Versammlung "Corona" in Greiz nahmen 60 Personen, in Weida beim "Spaziergang gegen die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen" 24 Personen und bei der "Kundgebung für die Erhaltung unserer Grundrechte und unserer Freiheit" in Zeulenroda 300 Personen teil. Im Rahmen der Versammlungen wurden 5 Verstöße festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell