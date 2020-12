Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit unter zwei Männern ruft Polizei auf den Plan

AltenburgAltenburg (ots)

Am Freitagabend (11.12.202) kurz vor 22:00Uhr kamen Polizeibeamte an einer Tankstelle in der Münsaer Straße zum Einsatz. Hier gerieten zwei junge Männer (18, 21) in Streit, wobei der 21-Jährige von seinem Kontrahenten körperlich angegriffen wurde. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell