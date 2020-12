Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer ohne Fahrerlaubnis stand unter Einfluss von Alkohol

GreizGreiz (ots)

Rückersdorf: Am heutigen Montag (14.12.2020), gegen 05:35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Paitzdorfer Straße einen 68-jährigen Kraftfahrer. Dabei stellten sie fest, dass er unter Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechender Test zeigte einen Wert von 1,76 Promille an. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

