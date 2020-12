Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf Motorhaube geschlagen

GeraGera (ots)

Stark alkoholisiert torkelte am vergangenen Sonntag (13.12.2020), zur Mittagszeit (13:00 Uhr), ein 29-jähriger Mann die Karl-Matthes-Straße in Gera entlang. Dabei schlug plötzlich auf die Motorhaube von zwei dort abgestellten Fahrzeugen und verursachte so Sachschaden. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei. Diese stellte den Mann kurze Zeit später an einer Haltestelle fest und leitete gegen ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Scheinbar ist der hohe Atemalkoholwert des Mannes ursächlich für sein Verhalten - ein Test zeigte bei ihm über 2 Promille an. (KR)

