Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: alkoholisierter Fahrradfahrer

GeraGera (ots)

Am Freitagabend kontrollieten Beamte des Inspektionsdienstes Gera einen 39 jährigen Fahrradfahrer in der Reichsstraße in Gera. Während der Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Mit dem Radfahrer wurde im Nachgang eine Blutprobenentnahme im Klinikum Gera durchgeführt und eine Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Den Heimweg trat er zu Fuß an.

(JN)

