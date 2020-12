Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit mehreren Pkw's

AltenburgAltenburg (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 09:00 Uhr im Bereich der Lödlaer Chaussee ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 58-jährige Hyundai-Fahrerin beachtete beim Linksabbiegen nicht den vorfahrtsberechtigten Pkw und es kam zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. In der Folge wurden durch den Aufprall zwei weitere Pkw beschädigt. Verletzte Personen gab es nicht. Es entstand hoher Sachschaden an den verunfallten Fahrzeugen.

