Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fiat prallt gehen Telekom-Mast

GeraGera (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag gegen 01:;45 Uhr kam es auf der L1087 zwischen Zeulenroda und Pausa zu einem Verkehrsunfall. Ein Fiat kam vor der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telekommast. Der 19-jährige Fahranfänger blieb glücklicherweise unverletzt. Der junge Mann gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Am Kleinwagen entstand Totalschaden.

