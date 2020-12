Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogen mit dem E-Roller unterwegs

ZeulenrodaZeulenroda (ots)

Am späten Freitagabend gegen 21:30 Uhr wurde am Zeulenrodaer Kaufland ein junger Mann auf einem E-Roller gestoppt und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass am E-Roller kein Versicherungskennzeichen vorhanden war. Hinzu kam, dass der 33-jährige Roller-Pilot unter dem Einfluss der illegalen Droge Crystal Meth stand. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es ist mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen.

