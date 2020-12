Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Brandgeschehen Am Iltis

GeraGera (ots)

Im Zuge des Brandes in dem leerstehenden Haus Am Iltis am gestrigen Tag (10.12.2020) beendeten die Kameraden der Feuerwehr gegen 14:30 Uhr die Löscharbeiten. Aufgrund der Brandschäden ist ein Betreten des Hauses derzeit nicht möglich. Bis dato ist die Brandursache sowohl von 08.12.2020, als auch vom gestrigen Tag (10.12.2020) noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera dauern hierzu weiterhin an. (RK)

Pressemeldung vom 10.12.2020 LPI-G: Erneuter Brandeinsatz in Gera-Liebschwitz

Gera Seit heute Morgen (10.12.2020), gegen 06:00 Uhr sind Feuerwehr und Polizei in Gera-Liebschwitz im Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache entfachte ein Feuer in einem leerstehenden Haus Am Iltis. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Aufgrund des Brandes ist die Straße derzeit komplett gesperrt. Eine Gefahr für Personen oder andere Gebäude besteht zum Glück nicht. Bereits vor 2 Tagen (08.12.2020, LPI Gera berichtete) kamen Einsatzkräfte aufgrund eines Brandausbruches in eben diesem Haus zum Einsatz.

Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauern derzeit noch an.

Auch die Ursache des Brandausbruches ist bis dato noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell