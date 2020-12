Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Milchautomat aufgebrochen

GreizGreiz (ots)

Kauern: Ein in der Hauptstraße in Kauern im Landkreis Greiz aufgestellter Milchautomat war gestern Abend (09.12.2020) offenbar Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Unbekannten gegen 20:00 Uhr den Automaten gewaltsam auf und verursachten dabei diversen Sachschaden. Die Täter hatten es scheinbar nicht auf die Milch, sondern vielmehr auf das Münzgeld im Automaten abgesehen. Mit einem dreistelligen Geldbetrag flüchten die Diebe schließlich vom Tatort. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

