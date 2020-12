Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer flüchtete von der Unfallstelle

GreizGreiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Mittwoch (09.12.2020), gegen 17:45 Uhr, befuhr eine 23-jährige Seat Fahrerin die Schopperstraße um nach rechts auf die Landstraße 1083, in Richtung Zeulenroda-Triebes, abzubiegen. Plötzlich kam von links ein dunkel gekleideter Fahrradfahrer, welcher ohne Beleuchtung unterwegs war. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen fuhr der Fahrradfahrer weiter. Hinweise zu ihm werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

