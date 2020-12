Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sattelzug kam von Straße ab

GreizGreiz (ots)

Gestern (09.12.2020), gegen 11:00 Uhr, befuhr der 57-jährige Fahrer eines Sattelzuges die Straße von Greiz in Richtung Mohlsdorf. In der Ortslage Raasdorf kam er an einer gepflasterten Steigung ins Rutschen und wollte seinen Lastzug daraufhin etwas zurücksetzen. Hierbei rutschte das Heck des Aufliegers gegen eine Hauswand. Durch den Unfall wurden das Haus und der Auflieger beschädigt. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

