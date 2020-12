Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneuter Kellereinbruch in der Wielandstraße

AltenburgAltenburg (ots)

Abermals musste der Besitzer eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus in der Wielandstraße feststellen, dass Diebe vom Dienstag (08.12.20209 zum Mittwoch (09.12.2020) erneut in seinen Keller eindrangen. Die Langfinger beschädigten sein Kellerabteil und entwendeten das DJ-Equipment des Kellerbesitzers. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 03447 - 4710 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (SP)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell