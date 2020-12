Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike vom Hof entwendet

AltenburgAltenburg (ots)

In einem frei zugänglichen Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße, ging ein Langfinger in der Zeit vom Montag (07.12.2020) zum Dienstag (08.12.2020) auf Beutezug. Der Dieb entwendete hier ein E-Bike und verschwand mit diesem in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Altenburger Polizei oder unter der Tel. 03447 / 4710 zu melden. (SP)

