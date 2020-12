Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Kellereinbrüche - Zeugen gesucht

AltenburgAltenburg (ots)

In der Wenzelstraße brachen in der Zeit von Montag (07.12.2020) zum Dienstag (08.12.2020) bislang unbekannte Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Die Diebe entwendeten zwei Fahrräder aus den Kellerabteilen und verließen den Bereich in unbekannte Richtung. Im selben Zeitraum stiegen ebenso unbekannte Täter in der Wienlandstraße in einen Kellerverschlag ein und stahlen hier ein Mischpult sowie eine Lichtorgel. Die Altenburger Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweis unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (SP)

