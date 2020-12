Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch scheiterte

GreizGreiz (ots)

Linda/bei Weida: Zwischen Sonntag und Dienstag (06.12. bis 08.12.2020) drangen bislang unbekannte Täter in ein umfriedetes Grundstück Am Steinberg ein und versuchten in das dortige Einfamilienhaus zu gelangen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch zum Glück. Die Polizeiinspektion Greiz bittet um Zeugenhinweise zur Tat bzw. den bislang unbekannten Einbrechern und nimmt diese unter der Telefonnummer 03661 6210 entgegen.

