Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte versuchten in Haus einzubrechen

GreizGreiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am Dienstag (08.12.2020), zwischen 05:30 und 13:50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße des Friedens einzudringen und verursachten dabei Sachschaden. Dabei scheiterten sie jedoch an der Hauseingangstür. Hinweise zu ihnen werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

