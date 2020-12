Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bienenvölker gestohlen

GeraGera (ots)

Der 38-jährige Besitzer eines Grundstückes in Gera-Langenberg meldete sich am gestrigen Tag (07.12.2020) bei der Polizei, um eine Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Gestohlen wurden ihm insgesamt 8 Bienenvölker samt Bienenkasten von seinem Grundstück in der Pohlitzer Straße. Nach Auskunft des Geschädigten liegt die Tatzeit zwischen dem 12.11.2020 und dem 06.12.2020. Demnach brachen unbekannte Täter die alte hölzerne Umfriedung des Grundstückes auf, stahlen die 8 Bienenkästen und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Dieben bzw. deren Täterfahrzeug aber auch dem Verbleib der 8 Bienenvölker geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

