Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt

GreizGreiz (ots)

Triptis: Am gestrigen Montag (07.12.2020), zwischen 05:00 und 14:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Stoßfänger eines Pkw Hyundai, der auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkt war. Seinen Pflichten nach einem Unfall kam der Unbekannte nicht nach und er entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

