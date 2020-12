Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand beschmiert

AltenburgAltenburg (ots)

Am Samstag (05.12.2020), in der Zeit 10:30 Uhr bis 13:55 Uhr beschmierten unbekannte Täter die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Theo-Neubauer-Straße mit schwarzer Farbe. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen hierzu eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

