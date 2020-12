Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Fotogeschäft - KPI Gera sucht Zeugen

GeraGera (ots)

Am vergangenem Wochenende (05.12.2020 - 06.12.2020) drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Fotogeschäftes in der Schmelzhüttenstraße ein und verursachten hierbei diversen Sachschaden. Aus dem Geschäft selbst stahlen die Einbrecher aufgefundenes Bargeld sowie zwei hochwertige Fotoapparate. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den bislang unbekannten Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

