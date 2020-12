LPI-G: Kellerbrand im Böttcherweg

Landespolizeiinspektion Gera

GeraGera (ots)

Am 06.12.2020, kurz vor 02:00 Uhr informierten Zeugen die Rettungsleitstelle über einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Böttcherweg. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass unverzüglich mit den Löscharbeiten begonnen wurden. Gleichzeitig wurden die zum Brandzeitpunkt anwesenden Anwohner der miteinander verbundenen zwei Wohnhäuser (17 Personen) evakuiert und vor Ort versorgt. Zwei Anwohner (männlich, 40, 87) waren zudem verletzt (Rauchgasintoxikation) und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es schließlich, das Feuer, welches in zwei Kellerboxen entfachte, unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Dennoch entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandstiftung übernommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie zum o.g. Zeitpunkt auffällige Personenbewegungen wahrgenommen oder können Sie Hinweise zur Brandentstehung geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

