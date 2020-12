Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werkezuge und Fahrrad gestohlen

GeraGera (ots)

In den Schuppen eines Mehrfamilienhauses in der Gagarinstraße verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 04.12.20.20 - 05.12.2020 gewaltsam Zutritt. Aus diesem stahlen der oder die Unbekannten diverses Werkzeug sowie ein orange/schwarzes Fahrrad der Marke "Fatfulli". Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern bzw. dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu wenden. (RK)

