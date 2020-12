Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnenbrände am Nikolaustag

GeraGera (ots)

Anwohner meldeten am gestrigen Sonntag (06.12.2020), gegen 01:45 Uhr den Brand von mehreren Mülltonnen im Bereich W.-Majakowski-Straße bzw. dem Glück-Auf-Weg, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen begannen sie unverzüglich mit den Löscharbeiten. Insgesamt brannten 9 große Mülltonnen nieder. Zudem wurde ein geparkter Pkw Toyota durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen und ist nunmehr beschädigt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Können Sie Angaben zur Brandentstehung geben? Haben Sie zum Tatzeitpunkt ungewöhnliche Personenbewegungen wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

