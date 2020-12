Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

GreizGreiz (ots)

B92/Zossen: Heute Morgen (07.12.2020), gegen 07:14 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und mehrere Polizeistreifen aufgrund eines Unfalles mit vier beteiligten Fahrzeugen zur Kreuzung B92/Zossen/Crimla aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es an der besagten Kreuzung im Zuge des Abbiegevorganges eines Pkw Ford (Fahrerin 43) zum genannten Unfallgeschehen. Der hinter dem Ford befindliche BWM (Fahrerin 41) bemerkte scheinbar den Abbiegevorgang zu spät und stieß mit dem Ford zusammen. Fortfolgend fuhren ein Pkw VW (Fahrer 40) und ein Pkw Fiat (Fahrer 55) ebenfalls auf. Die 43-jährige Ford-Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste aus ihrem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Weiterhin wurden die BMW-Fahrerin, als auch der VW-Fahrer leicht verletzt. Der Fiat-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei verletzten Fahrzeugführer/Fahrzeugführerinnen kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, wobei der Ford und der BMW nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden musste. Aufgrund des Unfalles musste die Straße komplett gesperrt werden und der Verkehr wurde umgeleitet. Gegen 08:30 Uhr war die Straße für den Verkehr wieder frei. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

