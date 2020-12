Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Verkehrsunfälle halten die Rettungskräfte in Atem

Landkreis AltenburgLandkreis Altenburg (ots)

Bis Sonntagvormittag ereigneten sich zahlreiche Unfälle im Landkreis, obwohl nur einer auf winterliche Straßenverhältnisse zurückzuführen war. Schwerpunkt bildete dabei der Freitag. Insgesamt wurden fünf Menschen zum Teil schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der schwerste Unfall ereignete sich dabei am Freitagfrüh gegen 5:30 Uhr auf der leicht überfrohrenen B7 bei Größstöbnitz, bei dem eine 26-jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Das jüngste Unfallopfer hingegen war ein 10-jähriger Junge, der am Freitagvormittag in der Altenburger Albert-Einstein-Straße von einem Pkw erfasst wurde, nachdem er unvermittelt auf die Straße lief. Der Junge kam dabei aber glimpflich davon, er wurde nur leicht verletzt. Leider wurden die Rettungskräfte in einigen Fällen bei ihrer Arbeit behindert, indem entweder keine Rettungsgasse frei gehalten wurde, oder uneinsichtige Autofahrer im Stau plötzlich wendeten oder den Umleitungsanweisungen der Polizei nur widerwillig Folge leisteten. Entsprechende Ermittlungen dazu wurden eingeleitet und Anzeigen erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell