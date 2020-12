Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol im Straßenverkehr

GeraGera (ots)

Am Freitag und Samstag stellten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes mehrere Verkehrsteilnehmer, welche unter dem Einfluss von Alkohol standen fest. Am Freitag Abend fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Berliner Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Samstag Nachmittag wurde ein Pkw Opel in Ronneburg kontrolliert. Der 53-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 0,71 Promille auf.

Gleich zweimal geriet ein Pkw Peugeot mit französischer Zulassung ins Visier der Polizei. Am Freitag gegen Mitternacht bemerkten Polizeibeamte, wie das Fahrzeug im Bereich der Berliner Straße eine Rot zeigende Ampel ignorierte und in Schlangenlinien weiterfuhr. Der 26-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,16 Promille auf. Am Samstag gegen 17:30 Uhr wurde derselbe Pkw im Gleisbett der Straßenbahnschiene in der Berliner Straße am Kreuzungsbereich zur Straße des Bergmanns festgestellt. Ein am Fahrzeug angetroffener und als Fahrzeugführer in Betracht kommender 35-Jähriger wies einen Atemalkoholwert von 1,58 Promille auf. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gera, Tel. 0365 829-0, zu melden.

