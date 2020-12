Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schreckschusswaffe geführt

TeichwolframsdorfTeichwolframsdorf (ots)

Am Freitag gegen 21:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Teichwolframsdorf ein 72-jähriger Dacia-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Beim Öffnen der Tür stellten die Beamten zugriffsbereit eine Schreckschusswaffe in der Fahrertür fest. Er konnte keinen kleinen Waffenschein vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt ermittelt. Die Schreckschusswaffe wurde hierzu sichergestellt.

