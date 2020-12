Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

BurkersdorfBurkersdorf (ots)

Am Samstagfrüh gegen 06:20 Uhr kam es zwischen Burkersdorf und Frießnitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Renault-Fahrer fuhr in Richtung Burkersdorf. In einer Linkskurve kam ihm ein grauer Transporter entgegen. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einer leichten Kollision. Der Transporter fuhr jedoch einfach weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgegener geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

