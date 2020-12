Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneuter Zeugenaufruf zur Körperverletzung in der Schülerstraße Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 01.12.2020

Gera: Im Rahmen der Ermittlungen zum Tatgeschehen in der Schülerstraße am 30.11.2020, gegen 18:40 Uhr (LPIG berichtete am 01.12.2020) wurde bekannt, dass der bislang unbekannte Täter gegen 18.50 Uhr den Tatort verließ, um kurz darauf mit zwei Eisenstangen wieder zurückzukehren.

Der Täter ist ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, arabischer Phänotyp und war mit einer hellen Winterjacke mit Kapuze, schwarzem Pullover und schwarzer Hose bekleidet.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht weiterhin nach Zeugen. Wer hat die Person zur Tatzeit gesehen und kann Angaben zu dieser machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

"Einsatz in Schülerstraße - Pressemeldung vom 01.12.2020

Nachdem bei der Polizei die Meldung über eine verletzte Frau, einem flüchtigen Mann und fortfolgend über eine körperliche Auseinandersetzung einging, rückten mehrere Polizeistreifen in die Schülerstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Mann in einem Mehrfamilienhaus mit zwei Frauen (26, 37) und einem Mann (38) in Streit geriet. In diesem Zusammenhang wurden die zwei Frauen leicht verletzt und der 38-jährige Mann vom Unbekannten mit einer Metallstange bedroht. Anschließend flüchtete der Unbekannte und konnte trotz Fahndung nicht gestellt werden. Die 37-jährige Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seitens der Geraer Polizei wurden die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeitgleich werden Zeugen gesucht, die Angaben zum flüchtigen Unbekannten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)"

