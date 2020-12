Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum schweren Unfall

AltenburgAltenburg (ots)

B7: Heute Morgen (04.12.2020), gegen 05:30 Uhr kam es entlang der B7, in einer Kurve zwischen Zschernitzsch und Großstöbnitz zum schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Audi und einem Lkw. Die 26-jährige Pkw-Fahrerin wurde hierbei in ihrem Auto eingeklemmt und musste aus diesem befreit werden. Schwer verletzt wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand großer Schaden, so dass ein Abschleppdienst informiert wurde.

Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Kurz nach 09:00 Uhr wurde die Straße für den Verkehr wieder freigegeben.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen (RK)

Pressemeldung vom 04.12.2020 Schwerer Verkehrsunfall auf B7

B7: Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles sind seit heute Morgen (04.12.2020, gegen 05:35 Uhr) Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auf der Bundesstraße 7 im Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache kam es auf der Bundesstraße zwischen Zschernitzsch und Großstöbritz zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Der betreffende Bereich ist aktuell gesperrt. Zur gegebenen Zeit wird nachberichtet. (KR)

