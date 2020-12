Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Supermarkt

GeraGera (ots)

Gestern Abend (02.12.2020), gegen 18:20 Uhr kamen Polizeibeamte in einem Supermarkt An der Beerweinschänke zum Einsatz und leiteten in der Folge ein Ermittlungsverfahren ein. Vor Ort wurde bekannt, dass es zwischen vier Personen (2 Männer und 2 Frauen) im Alter zwischen 32 und 43 Jahren zum verbalen Disput kam, wobei Beleidigungs- und Nötigungsäußerungen getätigt wurden. Ursache des Streites war die nicht korrekte Trageweise eines Mund-Nasen-Schutzes durch einen beteiligten 35-jährigen Mann. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen aufgenommen. (KR)

