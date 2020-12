Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall entlang der Landstraße

AltenburgAltenburg (ots)

L1362: Im Zuge eines Überholvorganges kam es gestern Abend (02.12.2020), gegen 17:00 Uhr auf der Landstraße L1362 (Ortslage Göllnitz/Abzweig Hauptstraße) zum Unfall zwischen einem Klein-Lkw MAN (Fahrer 30) und einem Pkw Skoda (Fahrer 31). Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der MAN den Skoda, bremste anschließend stark ab um nach rechts in die Hauptstraße abzubiegen. Der Skoda konnte folglich nicht mehr ausweichen und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein herannahender Pkw VW (Fahrerin 36) überfuhr die auf der Straße liegenden Fahrzeugteilchen und verursachte so ebenfalls Schaden an ihrem Fahrzeug. Der Fahrer des Klein-Lkw wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

