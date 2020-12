Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz im Bad

AltenburgAltenburg (ots)

Wintersdorf: Zwei vergessene Kerzen auf einer Waschmaschine sorgten gestern Abend (02.12.2020) für eine Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Gegen 21:30 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße in Wintersdorf im Altenburger Land aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Kerzen ein daneben liegendes Handtuch entflammten und so für den Brand im Bad der betreffenden Wohnung sorgten. Die Flammen konnten durch die Kameraden der Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass ein der Sachschaden eher gering ausfiel. Drei Personen des Hauses wurden zudem vor Ort vorsorglich medizinisch versorgt, sind nach derzeitigen Stand aber zum Glück unverletzt.

Auch wenn dieser Brand relativ glimpflich ausging möchte die Polizei gerade in der Vorweihnachtszeit noch einem darauf hinweisen stets sorgsam mit Kerzen bzw. offenem Feuer umzugehen. (RK)

