Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse entwendet

GreizGreiz (ots)

Einen Moment der Unaufmerksamkeit nutzten gestern (02.12.2020), zwischen 12:15 und 12:45 Uhr, unbekannte Täter aus und entwendeten eine Geldbörse. Die Gelbörse steckte dabei in einem Beutel der Seniorin, welchen sie beim Einkaufen in einem Einkaufsmarkt in der Reichstraße in einem Einkaufswagen verstaute. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

