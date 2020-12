Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In der Straßenbahn eingeschlafen

GeraGera (ots)

Weil ein Fahrgast offensichtlich alkoholisiert in einer Geraer Straßenbahn schlief und nicht zu wecken war, informierten gestern Abend (01.12.2020), gegen 21:20 Uhr Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe die Geraer Polizei. Auch ein Rettungswagen war bereits auf dem Weg in die Ruckdeschelstraße. Als die Beamten eintrafen, schlief der Fahrgast noch immer. Irgendwie schafften es den Einsatzkräften den Mann schließlich zu wecken. Wieder munter gelang es dem 43-Jährigen sogar ein Alkoholmessgerät zu beatmen. Dieses zeigte einen Wert von über 3,5 Promille an. Da der Mann jedoch nicht in der Lage war, seinen Weg alleine fortzusetzen, kam er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort konnte er sicherlich seinen Rausch ausschlafen. (RK)

