Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Einfamilienhaus

AltenburgAltenburg (ots)

Paditz: Feuerwehr und Polizei rückten gestern früh (01.12.2020), gegen 13:45 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus nach Paditz, An der Pleiße, aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. In einem der Räume des Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Unverzüglich begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es im Zuge des Befeuerns eines Ofens zum Brandausbruch. Glücklicherweise konnten die Flammen gelöscht werden, bevor sie auf andere Räume des Hauses übergingen. Auch Verletzte gab es nicht. Aufgrund des Löscheinsatzes war die Ortslage Paditz für einige Zeit komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell