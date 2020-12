Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gemeldeter Brand in Sägewerk

AltenburgAltenburg (ots)

Lehndorf: in den Morgenstunden des gestrigen Tages (01.12.2020, gegen 06:15 Uhr) wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Sägewerk in der Bahnhofstraße mitgeteilt. Dort kam es nach derzeitigen Erkenntnissen im "Spähnebunker" zur Rauch- und fortfolgend zur Brandentwicklung. Durch Mitarbeiter des Sägewerkes wurde der Inhalt des Bunkers ins Freie befördert und dort durch die Feuerwehr komplett gelöscht. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Auch angrenzende Gebäude waren nicht gefährdet. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit unbekannt. Das Amt für Arbeitsschutz ist über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden. (RK)

