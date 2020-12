Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw gerät auf die Gegenfahrbahn

AltenburgAltenburg (ots)

Am 01.12.2020, gegen 13:15 Uhr kamen Rettungsdient und Polizei aufgrund eines Unfalles auf der B93 bei Zschaschelwitz zum Einsatz. Nach aktuellen Erkenntnissen verlor ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf die B93 in Richtung in Richtung Altenburg auffuhr. In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw Ford (Fahrer 40) zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (JW)

