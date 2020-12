Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheiben eingeschlagen

AltenburgAltenburg (ots)

Lödla: Mit einer Gipsfigur schlugen unbekannte Täter am 01.12. 2020 gegen 21:00 Uhr zwei Scheiben des Windfanges eines Hauses im Dorfring in Rödigen ein und verursachten so Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447/ 471-103 entgegen. (JW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell