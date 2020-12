Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz Trebanz

AltenburgAltenburg (ots)

Trebanz: Aufgrund eines gemeldeten Scheunenbrandes in der Ortslage Trebanz rückten gestern Abend (01.12.2020), gegen 21:15 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die betreffende Scheune bereits in Vollbrand. Unverzüglich begannen die Kameraden mit den Löscharbeiten. Es gelang glücklicherweise ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Nach mehreren Stunden konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Die Scheune, in welcher sich auch eine Werkstatt befand, brannte dennoch vollständig ab. Aufgrund aufflammender Glutnester wurde seitens der Feuerwehr eine Brandwache gestellt. Glücklicherweise wurde kein Anwohner verletzt.

Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei aus Altenburg hat die Ermittlungen übernommen. (RK)

