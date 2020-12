Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Unfall entlang Theaterstraße

GeraGera (ots)

Beim Linksabbiegen von der Theaterstraße in die Paul-Felix-Straße kollidierte gestern Nachmittag (30.11.2020), gegen 14:50 Uhr die Fahrerin (29) eines Pkw VW mit einem entgegenkommenden Pkw Audi (Fahrer 55), so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Zudem wurde die 29-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen. Gegen 15:30 Uhr wurden die betroffenen Straßen für den Verkehr wieder freigegeben. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise hierzu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

